Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) проводит в стране регулярные мониторинги для обеспечения продбезопасности в рамках требований законодательства, защиты прав потребителей.

Как сообщили в АПБА, во время мониторингов был проведен осмотр в цехе по производству безалкогольных напитков, осуществляющий деятельность в Гяндже.

Во время осмотра было установлено, что в принадлежащем физическому лицу Мустафаеву Мубаризу Мушфиг оглу цехе не соблюдаются требования технических регламентов и технических нормативно-правовых актов в области продбезопасности, передает Report.

Было установлено, что в цехе, где производится лимонад под торговой маркой «Гюлазар», применяемая в производстве вода не проходит микробиологическую очистку и регулярную проверку. Установлено, что использованные для розлива стеклянные бутылки моются в антисанитарных условиях, кустарным методом, не соответствуя нормам и правилам.

Образцы произведённой продукции были изъяты и представлены в соответствующую лабораторию Института продбезопасности Азербайджана.

Расследование по фактам продолжается.







Minval.az