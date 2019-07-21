Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, о смерти которого сообщили неофициальные источники в Ашхабаде, не появлялся на публике 10 дней — с 5 по 15 июля. Об этом сообщает издание «Хроника Туркменистана».

Отмечается, что 15 июля государственные телеканалы сообщили, что глава государства ушел в отпуск, и показали репортаж о том, как он пишет книгу и проводит время с семьей. С того момента информации о Бердымухамедове не было.

При этом государственные СМИ почти каждый день его отсутствия публиковали послания и поздравления от лица президента. Так, 21 июля появилось поздравление Бердымухамедова, адресованное медицинским работникам страны. 20 июля сообщалось, что президент Туркмении обратился в приветствием к участникам международной конференции «Здоровье-2019».

Minval.az