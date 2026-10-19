Глава МВД Франции Лоран Нуньес подал в отставку на фоне беспорядков, однако президент Эмманюэль Макрон ее не принял, сообщает Елисейский дворец, передает France Info.

В Елисейском дворце объяснили, что Макрон принял такое решение, «учитывая необходимость постоянного командования силами закона и порядка в нынешнем контексте».

Президент поручил Нуньесу «как можно быстрее развернуть на местах новые методы действий» и «принять все меры для обеспечения прозрачности в отношении провалов в прогнозировании и информации, которые привели к насилию».