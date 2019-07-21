В Telegram-каналах появились сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

В частности, об этом пишет «Говорит Москва» со ссылкой на политолога, директора Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева, который, в свою очередь, ссылается на свои источники в Ашхабаде.

По словам Рубаева, ему о кончине президента сообщили живущие в Ашхабаде бизнесмены.

«Я когда спросил, точно ли, они сказали: есть знакомые, которые работают в спецслужбах, они передают, что это так, что это произошло, когда он вышел в отпуск», — сказал он.

По данным другого телегам-канала — Незыгарь, о смерти Бердымухамедова сообщила накануне вечером туркменская оппозиция. По слухам, президент скончался от острой почечной недостаточности.

На официальном уровне весть о кончине Бердымухамедова никак не подтверждается.

Minval.az