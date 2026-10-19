Если Вашингтон решит «довести дело до конца» и снова атаковать Иран, США должны помнить, что у Тегерана также есть «незавершенные дела», заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

«В прошлый раз, когда вы хотели «довести дело до конца», Иран вышел из этого противостояния еще более сильным. Хотите снова испытать удачу? Милости просим. Но будьте осторожны: у нас тоже остались незавершенные дела», — написал он в X.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «доведет дело до конца», если Иран не прекратит добиваться уничтожения Израиля и США.