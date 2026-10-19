В рамках инициативы Livable Baku, направленной на улучшение городской среды и повышение устойчивости инфраструктуры к климатическим рискам, в Абшеронском районе планируется строительство нового регионального полигона для утилизации отходов.

Согласно данным Всемирного банка, проект предусматривает создание санитарного полигона и четырех мусороперегрузочных станций в Абшеронской зоне обслуживания. Кроме того, в бакинском поселке Гала планируется построить перегрузочную станцию и предприятие по извлечению вторичного сырья.

Новый полигон будет обслуживать около 695,5 тыс. жителей Хызинского, Шамахинского, Гобустанского и Абшеронского районов, а также города Сумгайыт.

Перед началом строительства предстоит определить границы земельных участков, проверить права землепользователей и оценить возможное влияние проекта на хозяйственную деятельность местного населения.

Особое внимание будет уделено гражданам, неофициально занимающимся сбором отходов и рискующим потерять доход после изменения системы обращения с мусором. Для них предусмотрена специальная программа поддержки.

Строительные работы начнутся только после выполнения экологических и социальных требований, включая подготовку планов переселения, если в этом возникнет необходимость.

Территория будущего полигона находится в пределах пастбищного участка общей площадью 1,5 тыс. гектаров, срок аренды которого истекает в 2029 году.

Общая стоимость проекта оценивается в 591,25 млн долларов. Из этой суммы Международный банк реконструкции и развития, входящий в Группу Всемирного банка, планирует выделить 500 млн долларов. Еще 91,25 млн долларов составит вклад правительства Азербайджана.