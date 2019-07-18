Министерство иностранных дел Азербайджана осудил убийство турецкого дипломата в Ираке.

На странице министерства в «Твиттер» отмечается, что МИД Азербайджана решительно осуждает совершенное в Эрбиле нападение на сотрудников Генконсульства Турции.

«Мы решительно осуждаем убийство турецкого дипломата и выражаем наше соболезнование семье жертвы», — отмечается в сообщении.

Напомним, в результате совершенного вчера нападения на Генконсульство Турции в иракском городе Эрбиль был убит один турецкий дипломат, погиб один гражданин Ирака, еще один человек получил тяжелое ранение.

Minval.az