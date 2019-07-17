Азербайджанское ООО «AzInTelecom» ведет переговоры о покупке «Vodafone Украина», сообщает украинский интернет-журнал ain.ua.

«AzInTelecom ведет переговоры с «Vodafone Украина». Уже сейчас due diligence украинского оператора завершен, азербайджанская компания сделала binding offer. Представители обеих сторон не комментируют информацию», — отмечается в информации.

Издание отмечает, что сумма сделки может составить от $700 млн.

При этом, руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий оценивает сделку в $1,2-1,3 млрд.

«Сумма в $700 млн может быть следствием долгов «Vodafone Украина». Перед тендером на 3G в 2015 году компания одалживала 90 млн евро и пока неизвестно, вернула ли эти деньги. Среди других причин — инвестиции оператора в розничные магазины», — указывает издание.

AzInTelecom на 100% принадлежит министерству транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана. Компания создана в июне 2015 года. Доходы компании в 2018 году составили 28,55 млн манатов (около $16,8 млн).

ООО «AzInTelecom» в настоящее время принадлежит 51,3% акций азербайджанского оператора мобильной связи — ООО Azercell Telecom, которые компания приобрела у Fintur Holdings BV за 222 млн евро в 2018 году.

Minval.az