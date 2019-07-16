17 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, будет дуть порывистый северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-24, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью 22-24, днем 32-34 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 50-60%.

На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет дуть северо-западный ветер. Температура морской воды составит 22-23 градусов тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шыхово) будет дуть северо-западный ветер. Температура морской воды составит 23-24 градусов тепла.

В районах Азербайджана осадков не ожидается, однако к вечеру в некоторых районах возможны дожди, град. Будет дуть порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем 33-38 градусов тепла, в горах ночью 12-17, днем 19-24 градусов тепла.

Minval.az