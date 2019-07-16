Проводимые в последние месяцы изменения в Бакинском государственном университете (БГУ) неоднозначно встречаются отдельными лицами, есть и такие, которые оказывают открытое сопротивление.

Об этом сказал ректор БГУ Эльчин Бабаев, выступая на конференции «Пиар в высших учебных заведениях: правильное построение работы структуры и ее деятельности с медиа, целевые аудитории», сообщает Trend.

По словам ректора, университеты должны конкурировать друг с другом в сфере пиара, но эта конкуренция должен быть добросовестной: «К сожалению, порой эта конкуренция выходит за допустимые рамки, приводя к нежелательным разговорам. Это бросает тень на ту работу, которую мы проводим с министерством образования. В этом смысле я призываю университеты к солидарности. Безусловно, у каждого университета своя стратегия развития, и она должна служить формированию образования и молодежи в стране. В целом, среди коллег следует соблюдать и определенные вопросы этики».

Ректор также добавил, что Азербайджан достиг больших успехов в сфере свободы слова.

Minval.az