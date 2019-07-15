Число абонентов, пользующихся CavanNar, который считается одним из выгодных тарифов для пользователей интернета на рынке мобильной связи Азербайджана, стремительно растет. Так, количество пользователей CavanNar, предоставляющего возможность пользоваться двойным объемом интернет трафика, выросло на 18% за последний месяц. Таким образом, количество абонентов, использующих пакеты «CavanNar», представленные в середине марта, достигает 50 тысяч.

Отметим, что присоединившись к CavanNar, пользователи таких социальных сетей, как Instagram, Facebook, Twitter и ВКонтакте смогут использовать больше интернета и общаться еще больше. CavanNar представлен в 2 разных пакетах. Таким образом, желающие присоединиться к CavanNar 9 получат 5 ГБ интернета, 5 ГБ трафика для социальных сетей и 500 внутритарифных минут, заплатив 9 АЗН в месяц. CavanNar 6 предоставляет пользователям 2 ГБ интернета, 2 ГБ трафика для социальных сетей и 200 минут для звонков в рамках тарифа, за 6 AZN в месяц. CavanNar могут использовать люди любой возрастной группы.

Чтобы подключиться к CavanNar 9, нужно отправить текст «C9» на номер 777 или набрать *777#9#YES. Чтобы подключиться к CavanNar 6, отправьте текст «C6» на номер 777 или наберите *777#6#YES.

Следует отметить, что абоненты, которые присоединяются к тарифу CavanNar, имеют возможность использовать всеми преимуществами сети 4G Nar, который в настоящее время имеет одну из крупнейших сетей в стране.

Более подробную информацию о тарифе «CavanNar» можно найти на сайте nar.az.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 7800 базовых станций и охватывающей 97,5 % территории страны (за исключением оккупированных территорий). По результатам сравнительных тестов, проведенных во втором квартале 2017 среди сетей мобильной связи, сеть оператора Nar продемонстрировала самые высокие показатели в стране по предоставлению услуг голосовой связи. Тестирования проводились независимой международной компанией P3 Communications, путем измерения качества клиентского опыта в использовании услуг.

Minval.az