14 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-22, днем 26-29 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 20-22, днем 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 754 мм до 758 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 65-75%, днем 45-55%.

На пляжах Абшерона будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23, на южных пляжах (Тюркян, Говсаны, Сахиль, Шыхово) 23-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана 14 июля на отдельных территориях будут грозы, временами возможны дожди. Ночью и утром в некоторых северных и западных районах ожидаются дожди, есть вероятность града. Днем в большинстве районов в основном без осадков. Западный ветер местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 18-23, днем 30-35 градусов тепла, в горах ночью будет 9-14, днем 17-22 градуса тепла.

Minval.az