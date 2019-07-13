Вспыхнувший на территории лесничества Джырдахан Евлахского района пожар потушен прибывшими на место происшествия личным составом региональной Государственной службы пожарной охраны министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) и сотрудниками местных структур министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР).

Как сообщили Report в пресс-службе МЭПР, по предварительным подсчетам, пожар охватил 4,3 гектара территории, сгорели сухостой и кустарники. Лесной покров не поврежден. Предполагается, что возгорание началось из-за сильного ветра и перехлеста проходящих по территории линий высокого напряжения.

Министерство еще раз призывает население быть бдительными, соблюдая правила противопожарной безопасности, и во время пожара просит граждан по «горячей линии» 168 МЭПР информировать местные лесные управления ведомства и МЧС.





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