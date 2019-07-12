Вор в законе, 46-летний Надир Салифов по прозвищу Лоту Гули неожиданно прилетел в Баку.

Об этом сообщает канал Vatan CRIME. Причина, почему авторитет приехал на территорию, откуда рискует попасть в руки правоохранительных органов России, не называется.

Один из претендентов на титул главного вора России Надир Салифов после 22-летнего заключения и досрочного освобождения осенью 2017 года поселился на вилле под Стамбулом. После того, как появилась вероятность участия Гули в переделе власти в криминальном мире России из-за ареста главного вора страны, 64-летнего Захария Калашова по кличке Шакро Молодой, Надира Салифова МВД РФ объявило в международный розыск через Интерпол. По мнению правоохранителей, Гули, чтобы получить выкуп, прямо из колонии похитил московского бизнесмена. Также за годы заключения Гули смог стать одним из самых богатых воров России.

На фоне политического сближения России и Турции появился риск, что турецкие власти выдадут Гули российской полиции. Поэтому Надир Салифов переехал в Дубай. Оттуда он продолжает управлять своими группировками дистанционно. Вор в законе ежедневно выходит в интернет, где общается со своими подчиненными, назначает смотрящих и отдает им приказы.

В последнее время в России заметно усилилась активность сторонников Гули. Особенно много их в Москве и Свердловской области. На сегодня практически все рынки страны находятся под контролем у банд, так или иначе связанных с Салифовым. Торговцы платят дань, которая поступает на счета Гули. Первыми ему присягнули именно свердловчане.

Minval.az