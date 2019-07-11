Спикер Верховной рады Андрей Парубий назвал лидера Украины Владимира Зеленского авантюристом из-за его предложения люстрировать всех высших должностных лиц, находящихся у власти во время президентского срока Петра Порошенко.

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«В то время, когда мы защищали Украину, он смешил комиком Путина… Теперь он хочет нас люстрировать», — цитирует спикера ТАСС.

При этом Парубий предупредил, что «время авантюристов» быстро пройдёт.

Кроме того, он выразил мнение, что досрочные выборы в Раду, которые состоятся 21 июля, также являются «авантюрой».

Minval.az