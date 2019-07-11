«Обогативший традиции управления общенационального лидера Гейдара Алиева в соответствии с требованиями нового времени президент Ильхам Алиев чутко относится к проблемам и желаниям народа, и требует этого от всех чиновников».

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов.

Он отметил, что для главы государства, опирающегося в своей деятельности на народ, большая честь служить людям: «Президент, который заявил «моя работа в том, чтобы служить людям, что я и делаю и буду делать впредь. Во всем я полагаюсь на народ. Если бы наши инициативы не поддерживались народом, всю эту работу невозможно было бы выполнить», считает необходимым внедрение новшеств в сфере управления и деятельности».

Minval.az