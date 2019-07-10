Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан запретило ввоз в Россию 118,22 тонны различной сельхозпродукции из Азербайджана.

«На дагестанском участке госграницы, на пункте пропуска «Яраг-Казмаляр», с начала июля специалистами Управления были обнаружены продукты, зараженные карантинными объектами. В частности, из Азербайджана к ввозу было запрещено 32,3 тонн томатов, 53,4 тонн черешни, 19,92 тонн гороха сушенного и 13 тонн клубники», -отмечается в сообщении ведомства.

По данным управления, также был запрещен ввоз в Россию 16,37 тонн свежего перца и 9,05 тонн салата латука из Ирана и 8 тонн нектарина из Грузии.

«Наличие карантинных объектов– томатной моли, восточной плодожорки, амброзии полыннолистной и других — подтвердили в Дагестанском филиале лаборатории ФГБУ «ВНИИКР». В соответствии с требованиями карантинного законодательства грузы возвращены обратно в страны – экспортеры, виновные лица привлечены к административной ответственности», — подчеркивается в сообщении.

Minval.az