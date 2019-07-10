Вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении дипломатических рангов сотрудникам органов дипломатической службы Азербайджанской Республики.
Среди получивших дипломатический ранг есть также сын бывшего ректора Бакинского Государственного Университета Абеля Магеррамова — Анар Магеррамов.
Согласно распоряжению, Анару Магеррамову присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Напомним, что Анар Магеррамов является послом Азербайджанской Республики в Королевстве Испания. На эту должность он был назначен в апреле 2016 года распоряжением главы государства.