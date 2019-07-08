Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в видеообращении к своим сторонникам в Грузии прокомментировал в фейсбуке поступок телеведущего телекомпании «Рустави 2» Георгия Габунии. Журналист накануне в прямом эфире нецензурно высказался в адрес президента РФ Владимира Путина.

По мнению Саакашвили, находящегося сейчас на Украине, действующие грузинские власти не смогли, несмотря на заявления, наладить отношения с РФ, если из-за «одного безвкусного и необдуманного выпада» Габунии в Тбилиси стали говорить о том, что «Россия нас разбомбит».

«Интерфакс» отмечает, что после инцидента с Габунией Саакашвили раскритиковал действующие власти страны, заявив, что при нем такого не было: что во время его президентства россияне относились к Грузии «как минимум с уважением».

«В мое время несмотря на все, несмотря на большие беды, мы смогли привлечь в страну российских туристов. Россияне относились к нам минимум с уважением, потому что были восхищены реформами в Грузии. (…) Сейчас вконец развалились отношения, туристов не пускают, полеты приостановились, все перевернулось», — заявил Саакашвили в понедельник в видеообращении к своим сторонникам в Грузии на своей странице в фейсбуке.

Саакашвили при этом уверен, что вскоре в Грузии сменится власть.

Minval.az