Ведущий авторской программы на грузинском телеканале «Рустави-2» Георгий Габуния на русском языке обратился к президенту России Владимиру Путину. Текст обращения состоял исключительно из нецензурных выражений, пишет «Эхо Кавказа».

Генеральный директор телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия осудил нецензурную брать в авторской программе Габуния. Гварамия отметил, что несмотря на то, что данная передача является авторской, канал не поддерживает такую тошнотворную брань в прямом эфире. При этом гендиректор подчеркнул, что полностью согласен с пафосом заявления Габуния и не намерен извиняться за мат в адрес Путина, но отметил, что канал считает недопустимой такую самодеятельность.

По данному вопросу высказался и премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. Он обвинил Георгия Габуния в провокации.«То, что мы сегодня увидели в эфире телекомпании «Рустави 2», не что иное, как отвратительный акт провокации и попытка дестабилизации нашей страны. Это полностью неприемлемо», — написал Бахтадзе в Twitter.

Свое мнение выразила и президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая осудила нецензурные высказывания Георгия Габунии в адрес Владимира Путина.