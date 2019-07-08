Ведущий телеканала «Рустави 2» Георгия Габунию, который в эфире авторской программы «Постскриптум» оскорбил президента России Владимира Путина, отстранен от работы на два месяца. Об этом сообщается на сайте канала.

Читайте также: Грузинский телеведущий обратился к Путину с нецензурной тирадой

Такое решение 7 июля принял саморегулируемый орган «Рустави-2», ознакомившись с текстом Габунии, написанным в качестве вводки.

«В соответствии с решением саморегулируемого органа журналист Георгий Габуния был отстранен на два месяца, это ограничение распространяется на все программы, которые он готовит и/или в которых принимает участие», — заявили на телеканале (цитата по «Ленте.ру»).

Minval.az