Встреча глав Азербайджана, России и Ирана, Ильхама Алиева, Владимира Путина и Хасана Роухани как ожидается, пройдет 14 августа.

Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов, передает агентство «Интерфакс».

«Был выработан новый формат — Россия, Иран, Азербайджан. Как понимаю, эта встреча будет 14 августа в России», — сказал Умаханов на встрече с первым заместителем председателя Собрания исламского совета Ирана Масудом Пезешкианом в Совете Федерации во вторник.

Как сообщалось ранее, встречу глав трех государств планируется провести в Сочи.

Minval.az