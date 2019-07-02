Государственное Агентство по обязательному медицинскому страхованию создало комиссию для расследования произошедшего 28 июня инцидента с жителем города Мингячевир Исмаиловым Имамверди Сахават оглу.

Как сообщили АПА в Агентстве, установлено что 26 и 27 июня в отделение скорой помощи поступали обращения в связи с повышением температуры у 4-летнего ребенка покойного, пациенту был поставлен диагноз «инфекция верхних дыхательных путей».

Из-за отсутствия показаний к стационарному лечению, ребенок получил первичную медицинскую помощь, было подтверждено, что его состояние удовлетворительное, родителям были даны необходимые консультации и он был отпущен домой.

28 июня в районе 00:31 ребенок с температурой 37.7 был вновь доставлен в отделение скорой медицинской помощи, ему была оказана необходимая помощь, вновь поставлен вышеуказанный диагноз. Никакой угрозы для жизни ребенка не было выявлено:

«По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Лечивший 28 июня ребенка врач Джафаров Эльхан отстранен от работы на время следствия. Руководство Государственного Агентства по обязательному медицинскому страхованию и Мингячевирской городской центральной больницы выражают глубокие соболезнования семье и близким покойного Имамверди Исмаилова в связи с его кончиной».

Напомним, инцидент произошел во дворе центральной районной больницы Мингячевира. Исмаилов Имамверди Сахават оглу (1990 г.р.) совершил попытку суицида, будучи в состоянии сильной тревоги и повышенной эмоциональной напряженности из-за состояния сына. Мужчина, неожиданно облившись бензином, поджег себя.

Очевидцам удалось потушить огонь, пострадавший с серьезными ожогами был немедленно помещен в больницу.

Мужчина скончался 29 июня.

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