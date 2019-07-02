Завершен тендер на закупку служебного автомобиля для Исполнительной власти Кельбаджарского района.

Как сообщает Qafqazinfo, об этом сообщил главный консультант отдела ИВ по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Хикмет Багиров.

По его словам, служебный автомобиль покупался не для главы ИВ, а для его первого заместителя:

«Мы купили седан Khazar Peugeot, произведенный ОАО «Азермаш». Сам глава ИВ водит автомобиль марки Toyota Avalon, который был куплен в 2008 году. Хоть срок эксплуатации и составляет 10 лет, однако глава ИВ Агиль Мамедов и далее будет эксплуатировать этот автомобиль».

Напомним, что ранее распространилась информация о тендере на закупку автомобиля марки Mercedes S350 для главы ИВ, что вызвало широкие обсуждения.

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