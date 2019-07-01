Десятки тысяч людей участвуют в понедельник в грандиозном уличном марше в поддержку демократии в Гонконге, приуроченном к 22-й годовщине его перехода под юрисдикцию Китая. Об этом сообщает радиостанция Ар-ти-эйч-кей. Огромная толпа, растянувшаяся колонной по центральным улицам, следует от парка Виктория в деловой центр.

По соображениям безопасности организаторы шествия согласились скорректировать маршрут, изменив его конечную точку. Изначально предполагалось, что акция завершится у правительственного комплекса в районе Адмиралти, но там были отмечены радикальные выходки. Группа агрессивно настроенных людей в касках и респираторных масках пытается штурмовать здание Законодательного совета, разбивая стеклянные двери и окна металлическими предметами. Пока им не удалось проникнуть внутри комплекса, где дежурит подразделение полиции со спецсредствами.

Ранее утром были отмечены стычки в районе Гонконгского центра выставок и конференций, где проходил торжественный прием по случаю нынешней годовщины. Стражи порядка оттеснили с прилегающих улиц протестующих, используя резиновые дубинки и баллончики с перцовым газом. Не менее 13 полицейских при этом получили ранения. Утверждается, что демонстранты брызгали в них некой опасной жидкостью, предположительно кислотой для очистки труб.

Minval.az