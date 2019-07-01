2 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть юго-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-21, днем 25-30 градусов тепла, в Баку ночью 18-29, днем 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 45-55%.

На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет дуть юго-западный ветер. Температура морской воды составит 22-23 градусов тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шыхово) будет дуть юго-западный ветер. Температура морской воды составит 23-24 градусов тепла.

В районах Азербайджана осадков не ожидается, однако к вечеру в некоторых районах возможны дожди, град. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-21, днем –30-35 градусов тепла, в горах ночью 7-12, днем 16-21 градусов тепла.

Minval.az