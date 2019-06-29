30 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, подует сильный северо-западный ветер. Вечером ожидаются кратковременные дожди.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 20-23, днем — 24-27 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба, ночью относительная влажность воздуха составит 60-70%, днем — 30-35%.

На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 23-24 градуса тепла. На южных пляжах (Тюркян, Говсан, Сахиль, Шихово) температура морской воды составит 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, местами ливни. В отдельных местах ожидаются грозы, град. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер. Ночью температура воздуха составит 18-23, днем — 29-34, в горах ночью ожидается 12-17, днем — 18-23 градуса тепла.

Minval.az