В январе-мае этого года ОАО «Азеркосмос» экспортировало услуги (спутниковые телекоммуникационные и оптические спутниковые услуги) стоимостью 16,1 млн долларов в 18 стран мира.

Как сообщает Report, об этом говорится в июньском «Обзоре экспорта» Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По информации, прибыль ОАО «Азеркосмос» от экспорта услуг составляет 88% общих доходов.

В мае 2019 года стоимость экспорта услуг ОАО «Азеркосмос» в 16 стран составила 2,3 млн долларов США.

Организация экспортировала услуги в основном во Францию, Малайзию, ОАЭ, США и Британию.

Minval.az