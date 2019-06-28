Министерство внутренних дел (МВД) распространило информацию о предупреждении, вынесенном председателю ПНФА Али Керимли.

Как сообщили в пресс-службе МДВ, 28 июня председатель ПНФА Али Керимли был приглашен в Управлении полиции Бинагадинского района в связи с распространенными в социальных сетях призывами провести незаконное шествие перед штабом партии «Мусават» в Бинагадинском районе.

До его сведения было доведено, что попытка проведения митинга и акции, не организованных в установленном законом порядке на территории, не согласованной с Исполнительной властью города Баку противоречит требованиям Закона Азербайджанской Республики «О свободе собраний».

Он был официально предупрежден в соответствии с требованиями закона «О прокуратуре» о том, что организаторы таких незаконных действий, направленных на нарушение общественного порядка будут привлекаться к ответственности в установленном законодательством порядке. После этого А.Керимли был отпущен, передает АПА.

Minval.az