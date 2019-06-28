В Баку оштрафованы владельцы трех известных центров отдыха.

Как сообщает Report, за нарушение правил охраны водных объектов в Сабаильском районе сотрудники Главного управления общественной безопасности министерства внутренних дел оштрафовали владельцев действующих на территории района центров отдыха «Eldorado», «1001 gecə» и «Aqua Park» по ст. 264 (Нарушение правил охраны водных объектов) Кодекса об административных проступках.

В ходе рейда был выявлен факт слива действующими на территории Шиховского пляжа центрами отдыха «1001 gecə», «Eldorado», «Aqua Park» и «Dostluq» сточных вод в Каспийское море без предварительной очистки. За нарушение требований законодательства об охране окружающей среды в отношении ответственных за центры отдыха лиц — Рауля Гасымова, Рашада Гусейнова, Заура Гусейнли и Азера Исмаилова были составлены протоколы и каждого из них оштрафовали на 4 000 манатов.

Minval.az