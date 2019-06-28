Проректор по учебным и обучающим технологиям UNEC, доцент Анар Рзаев принял участие в Первом Азербайджанском Академическом Симпозиуме, проведенном в университете Джорджа Вашингтона США.

В мероприятии приняли участие официальное лицо Государственного департамента США Сусан Кристал, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в США Элин Сулейманов, азербайджанские ученые, работающие в университете Вашингтона, университете Колумбии, университете Корнеги и в других престижных высших учебных заведениях США.

В рамках симпозиума состоялась встреча азербайджанских ученых, работающих в США, с проректором UNEC. Анар Рзаев дал подробную информацию о UNEC участникам мероприятия.

На встрече состоялся обмен мнениями в направлении сотрудничества ученых с UNEC. Обсуждался вопрос о привлечении их к проведению в UNEC лекций, видеоконференций на единой электронной платформе, организации конференций и семинаров, создании совместных исследовательских лабораторий, участии студентов и преподавателей в стипендиальных и грант программах университетов США. В то же время было достигнуто соглашение о проведении учеными США агитационной работы о UNEC в университетах США, в которых они работают.

Minval.az