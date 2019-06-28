Число пользователей сети 4G оператора Nar, имеющего одну из крупнейших сетей 4G в стране, стремительно растет. За прошедший год число пользователей 4G Nar увеличилось в два раза и достигло 700 тысяч. Увеличение числа пользователей 4G стало возможным благодаря установке новых базовых станций по всей стране, пакетам и тарифам, предлагаемым Nar, а также росту проникновения смартфонов 4G. Таким образом, количество пользователей смартфонов в сети Nar за прошедший год увеличилось на 23%.

Отметим, что Nar предоставляет свои услуги 4G не только на территории Баку, но и в центральных частях других городов и регионов страны. 71% пользователей 4G Nar проживают в Баку, в то время как 29% из них живут в регионах. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество пользователей интернета 4G в Баку и регионах возросло на 95% и 120% соответственно. В целом, 25% абонентов Nar являются пользователями интернета 4G. В настоящее время у Nar более 2,3 миллиона пользователей.

Подробную информацию о сети мобильного оператора можно найти на сайте nar.az.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 Марта 2007 г., в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на Азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar, стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также предоставил абонентам широкий охват сети 4G. Сегодня, Nar предоставляет абонентам услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 7500 базовых станций и охватывающей 97% территории страны (за исключением оккупированных территорий).

Minval.az