Бакинское транспортное агентство (БТА) объявило адреса в столице, откуда в первую очередь будет осуществляться эвакуация автомобилей за нарушение правил стоянки и остановки.

Об этом сообщается на официальном сайте структуры.

Всего агентство определило 42 адреса в различных районах столицы, причем не только в центре, откуда будет осуществляться эвакуация автомобилей-нарушителей.

«В первую очередь работы по эвакуации автомашин будут осуществляться с территорий, о которых чаще поступают жалобы от населения и где в часы пик наблюдается высокая плотность транспорта по причине незаконно припаркованных автомобилей», — отмечает БТА.

Эвакуация будет применяться в отношении автомобилей, припаркованных на проезжей части, во втором ряду, на перекрестках, пешеходных переходах, остановках автобусов и тротуарах, препятствуя таким образом другим участникам дорожного движения, объясняет БТА.

Все автомашины будут доставляться на подземные автостоянки перед Домом правительства, на участке между улицами Физули и Мирзааги Алиева, а также на стоянку на территории автобусного депо, где находится БТА.

Minval.az