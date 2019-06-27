

Власти России намерены поднять на 10% цены на газ с 1-го января 2020 года. Об этом сообщила ереванская газета «Жаманак».

«Если бремя подорожания в этом году власти Армении возложили на компанию «Газпром Армения», то на этот раз подорожание непосредственно затронет потребителей. Власти Армении ведут переговоры с российскими властями, однако их результаты вряд ли отличаться от прошлогодних», — отмечает газета.

Переговоры между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом РФ Владимиром Путиным ведутся уже больше года. Армянский премьер неоднократно посещал Россию и просил российского лидера снизить цены на газ, отмечая, что «надеется, что Еревану удастся найти общий язык с Россией по данному вопросу». Однако продвижения в данном вопросе нет. Эксперты отмечают, что вопрос российская сторона использует газовый вопрос для давления на Ереван.

Ранее стало известно, что партия Пашиняна проголосовала против возвращения России в ПАСЕ.

Minval.az