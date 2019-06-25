Министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян, выступая 24 июня 2019 года на 41-й сессии Совета ООН по правам человека, озвучил мысли, нацеленные на введение международной общественности в заблуждение. Так, говоря о «неделимых правах человека, праве на самоопределение», он выступил с безосновательными попытками представить их как неотъемлемые права «населения Нагорного Карабаха». Не довольствуясь сказанным в своём выступлении, Мнацаканян поведал о якобы проводимой с начала 1990-х годов «агрессии» против «Нагорного Карабаха» и «опасностях для жизни населения» этого региона.

Об этом говорится в комментарии председателя Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики Турала Гянджалиева в связи с выступлением министра иностранных дел Республики Армения Зограба Мнацаканяна на 41-й сессии Совета ООН по правам человека.

«Заявляем, что получивший возможность выступить в столь уважаемом органе как Совет ООН по правам человека Мнацаканян, оказавшись лишён способности мыслить рационально и логично, именно с этой трибуны забыл упомянуть соответствующие резолюции, принятые в связи с конфликтом Советом Безопасности ООН. А потому, дабы восстановить пошатнувшуюся память Мнацаканяна, напоминаем ему, что в соответствующих документах СБ ООН нашла своё отражение формулировка «армяне Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики». Очевидно что, говоря о населении Нагорного Карабаха, необходимо иметь в виду и армян, и азербайджанцев, то есть представителей обеих общин. Армянской стороне, подвергшей азербайджанское население региона этнической чистке, грубейшим образом нарушившей его фундаментальные права, следует осознать, что совершенно безосновательно оглашать какие-то мысли о будущем Нагорного Карабаха до тех пор, пока его азербайджанская община не вернётся на родные земли.

Было бы неплохо, если бы во время своих следующих выступлений Мнацаканян, чтобы продемонстрировать профессионализм, вначале изучил документы ООН и прочих международных организаций, принятые ими относительно армяно-азербайджанского конфликта, а уж затем делился своими воззрениями по вопросу», — заявляет Гянджалиев.

«Касаясь же документов о правах человека, связанных с международным гуманитарным правом, на которые ссылается Армения, заявляем, что универсальные права человека могут реализовываться в пределах условий, не противоречащих конституционным и правовым рамкам законодательства государств. Именно в этом ракурсе, исходя из решения Европейского суда по правам человека от 2015 года по делу «Чирагов и другие против Армении», следует вновь отметить невозможность урегулирования конфликта вопреки международному праву и Конституции Азербайджана», — отмечает председатель Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона.

«Обращаем внимание на то, что абсурдные заявления официальных лиц Армении, а также сепаратистов, силой удерживающих армянскую общину Нагорного Карабаха в качестве заложников, не служат делу урегулирования конфликта. Установление справедливого и постоянного мира возможно лишь в условиях совместного мирного проживания обеих общин Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики в рамках её международно признанных границ», — резюмирует Гянджалиев.

Minval.az