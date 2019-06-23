В Москве сотни азербайджанцев провели акцию протеста в связи с содержанием в заключении азербайджанского блогера Фуада Аббасова.

Акция протеста прошла на одной из центральных улиц города по адресу ул. Сахарова, д. 17, пишет «Репорт». В акции также принимал участие российский журналист Максим Шевченко.

Председатель Комитета защиты прав Фуада Аббасова Мухаммед Рафиев заявил, что цель акции — донести до российской общественности позицию по поводу заключения азербайджанского блогера и потребовать его экстрадиции в Азербайджан.

Суд города Химки Московской области вынес решение о депортации Ф.Аббасова из России в Азербайджан. По поводу данного решения была подана апелляция в Московский областной суд. Однако суд отклонил апелляцию.

В данный момент Ф.Аббасов содержится в пункте для мигрантов в городе Королёв Московской области и ожидает депортации. Хотя он дважды приобретал билет за свой счёт, блогера до сих пор не депортировали в Азербайджан.

Minval.az