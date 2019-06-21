«Маневр последнего момента» — эту фразу политические комментаторы и аналитики повторяют едва ли не чаще, чем специалисты в сфере анализа происшествий на транспорте, где она, собственно, и родилась. Вот и теперь мир обсуждает очередной такой «маневр последнего момента», который позволил — по крайней мере пока — избежать большой войны в Персидском заливе.

Ситуация в этом регионе накаляется буквально на глазах. Сначала — серия атак на танкеры, в которых США тут же обвинили Иран. Затем — атака на «нефтяные офисы» в Басре. И, наконец, пик напряженности последних дней: Иран сбил американский беспилотник-разведчик. Как сообщало командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР), произошло это в южной прибрежной провинции Хормозган после того, как БПЛА нарушил воздушное пространство Ирана. США, однако, заявили, что Иран сбил дрон над международными водами Оманского залива.

По горячим следам инцидента многие эксперты и аналитики задавали один и тот же вопрос: это уже война или еще нет? «Это было неспровоцированное нападение на объект наблюдения США, который никогда не нарушал воздушное пространство Ирана …», — заявил журналистам представитель Центрального Командования США генерал-лейтенант Джозеф Гастелла. «Иран совершил очень большую ошибку», — написал в своем Твиттере президент США Дональд Трамп.

Возможно, правы те, кто считает: объявлять «отбой тревоги» еще слишком рано. Авиакомпании США уже запретили своим самолетам летать над зоной Персидского и Оманского заливов. Их примеру уже последовала немецкая «Люфтганза». Американские бомбардировщики совершили полет вблизи иранских границ. Но это все же не бомбовые удары.

И, как теперь становится понятно, отменили бомбовые удары по Ирану, которые неминуемо закончилась бы большой войной, буквально в последний момент. Сначала газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила: по словам сотрудников администрации Белого дома, Трамп утвердил удар по ряду целей, включая радары и ракетные батареи, но в последую секунду, когда корабли уже были на позициях, а самолеты — в воздухе, решение отменил.

Вопреки ожиданиям, Трамп не стал обвинять NYT в распространении «фейков» и подтвердил в своем «Твиттере»: он действительно отменил удар в последний момент: «В понедельник они сбили беспилотник, летевший над международными водами. Вчера вечером мы были в полной готовности к ответному удару по трем объектам, когда я спросил, сколько будет жертв. 150 человек, сэр, ответил мне один генерал. За десять минут до удара я остановил его, это стало бы непропорционально сбитому беспилотнику, на борту которого не было людей. Я не спешу: наша армия перестроена, обновлена, готова действовать – лучшая (армия) в мире».

Понятно и другое. В военных кругах любят рассуждать о «точечных ударах» и «точечных операциях», но на сей раз ракетно-бомбовая атака США неминуемо запустила бы в регионе сценарий большой войны, катастрофический не только для ее непосредственных участников, но и для соседних стран, в том числе Азербайджана. Где потоки беженцев через южную границу — лишь один из множества факторов риска.

Плюс ко всему в экспертном сообществе есть мнение: вполне возможно, что Трампа в решающую минуту «одернул» и заставил отказаться от ударов по Ирану все же Пентагон.

Поясним. Военное планирование — особая наука. Люди в погонах составляют возможные планы на все мыслимые и немыслимые ситуации, «проигрывают» их в ходе штабных тренировок (в прошлом это делалось на хрестоматийном ящике с песком, сегодня — на компьютерах), оценивают возможные риски для себя, союзников и противников. И именно им, военным аналитикам, было очевидно: риск в случае ударов по Ирану «выше допустимого». Прежде всего, в ИРИ за последние годы заметно продвинули свою ракетную программу. И сегодня в пределах досягаемости иранских ракет множество военных (и не только военных) объектов США в сопредельных с ИРИ странах, и прежде всего нефтяных монархиях Персидского Залива. Что уже означало для Вашингтона жертвы среди собственных солдат, красноречивое свидетельство, что США не смогли надежно защитить своих союзников и, как следствие, тяжелейший удар по престижу. Тем более таким ударом стал бы залп иранских ракет по американским авианосцам. В Тегеране открыто грозили реализовать такой сценарий. А проверять методом тыка, способны ли на такое иранские ракетчики, все же слишком рискованно и болезненно даже для такой страны, как США.

Наконец, если бы в Вашингтоне решили ограничиться «точечными ударами» и воздержаться от массового сухопутного вторжения в ИРИ и полной оккупации этой страны по примеру Ирака или Афганистана, то такая операция, будем реалистами, только укрепила бы и позиции иранских властей, и их решимость завладеть ядерной бомбой. Так что у США предостаточно аргументов для сдержанности в отношении ИРИ. И хорошо, что именно эти аргументы взяли верх над планами «маленькой победоносной войны». Которая на самом деле уж точно не была бы маленькой и вряд ли безусловно победоносной.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az