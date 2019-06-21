Замминистра обороны РФ Андрей Картаполов заявил во время выступления в Госдуме, что американские спецслужбы манипулируют молодежью с помощью таких проектов, как игра Metal Gear.

«В интернете широко реализуются проекты американских спецслужб, такие как „Графика“, Metal Gear, „Эхо Рунета“, нацеленные на прямое манипулирование общественным сознанием и прежде всего молодежи», — цитирует его «Медуза».

По мнению Картаполова, с помощью этих проектов спецслужбы США формируют у молодежи протестную активность и недовольство властями.

Metal Gear — серия видеоигр, разработанных японской компанией Konami. «Эхо Рунета» — проект, финансируемый фондом Джорджа Сороса. Что такое «Графика», которую упомянул Картаполов, неизвестно.

Minval.az