Кого еще затронет кремлевский сценарий перекройки границ?

Утро 17 июня жители шведской коммуны Тэбю запомнят надолго. Над зданием местного муниципалитета вместо флага коммуны появился… советский флаг. Флаг спустили, глава муниципальной службы безопасности Густаф Сундман заявил, что расценивает инцидент как «весьма серьезный» и о нем доложено в полицию. И, возможно, лейтмотив общественной реакции выразил 80-летний местный житель Бьерн Ярвхеден: «Я был очень удивлен, когда проснулся в шесть утра и увидел красный флаг. Затем подул ветер, и я увидел, что это флаг СССР. Я чувствовал себя слегка обеспокоенным, а моя жена совсем разволновалась. Сегодня, в конце концов, мы живем в мире с новостями о модернизации КНДР и внешней угрозе. Я не знал, чему верить».

Впрочем, КНДР от Швеции далеко. Но зато рядом — Россия. И от нее здесь постоянно ждут «сюрпризов», точнее, территориальных захватов. После «крымнаша» и «вставания с колен» на берегах Балтийского моря в своей безопасности не уверены.

Только вот отсчитывать историю этих далеко не умозрительных опасений надо бы не с фейерверка над Владимирским собором. В армии давно известен такой термин: «разведка боем», короткая атака, вынуждающая противника открыть свои огневые точки.

Слишком многое указывает на то, что для Кремля вскоре после краха СССР такой вот «разведкой боем» были притязания Армении на азербайджанский Карабах. Конфликт этот вспыхнул в еще существовавшем СССР, но в стадию территориальных захватов и масштабных боевых действий он перешел уже после распада СССР и признания новых независимых государств в их постсоветских границах. Здесь уже было все, о чем Запад заговорит после «крымнаша», от «референдума», от российских «ихтамнетов», то есть регулярных военных подразделений, воевавших на стороне Армении против Азербайджана, и до проводимого на чужих захваченных без какого бы то ни было участия законных органов власти. Окажись тогда реакция мирового сообщества на территориальные захваты в Азербайджане «от имени» Армении адекватной и внятной — и, вполне возможно, не было бы ни агрессии против Грузии, ни тем более аннексии Крыма. Но, несмотря даже на принятие четырех резолюций СБ ООН, не последовало ни санкций, ни тем более военного давления на Армению. После чего Москва, воодушевившись, повторила опыт — против Грузии и Молдовы. В 2008 году мир «молча проглотил» и агрессию России против Грузии. Следующей жертвой стала уже Украина. Где Москва даже не пыталась изобрести удобоваримых сценариев. И где сценарий тоже похож на «кальку» с Карабаха.

В ответ на захват Крыма, конечно, ввели санкции, но и теперь в столицах «старой Европы» предостаточно политиков, готовых «нормализовать» отношения с Россией за счет Украины примерно так же, как в 1938 году здесь рассчитывали умиротворить Гитлера за счет раздела Чехословакии. А Москва все разговоры о необходимости сохранения своего членства в ПАСЕ и т.д. воспринимает как карт-бланш и индульгенцию. И теперь уже территориальные аппетиты Москвы распространяются и на страны «старой Европы». В том числе Швецию. И это не только планы — достаточно вспомнить, как в октябре 2014 года на островах Стокгольмского архипелага искали российскую мини-подлодку, которая вторглась в территориальные воды Швеции.

Уже известны и возможные «адреса» российских территориальных аппетитов. В фокусе внимания — остров Готланд, где Швеция недавно восстановила военный гарнизон. Здесь сошлось слишком много опасных «векторов». На этом острове расположена «техническая» база «Газпрома» — рядом проходит трасса трубопровода «Северный поток». И уже в 2016 году шведская Aftonbladet предупредила: «Всего за несколько часов на Готланде могут высадиться 2500 русских солдат, и тогда остров будет невозможно вернуть. И это несмотря на 150 шведских военнослужащих». Согласно возможному сценарию, подготовленному Королевской академией военных наук и изложенному газетой, «под предлогом ремонта российского газопровода «Северный поток» в порт Слите на Готланде вечером прибывают 60 переодетых спецназовцев. С собой у них замаскированные средства ПВО, а также оборудование для создания помех радиосигнала. Отряд поменьше за ночь закрепляется в порту Каппельсхамн. Рано утром два российских гражданских судна отклоняются от своих курсов к западу и к востоку от Готланда. Двумя часами позже они высаживают на остров два полных батальона — примерно две тысячи военных с 20 танками, прочей военной техникой, а также новейшими системами противовоздушной обороны. Еще 500 солдат и около 30 единиц техники сброшены с самолетов в южной части острова».

Плюс ко всему еще во времена петровских войн в течение короткого времени на острове Готланд действовала русская администрация, и этого, по мнению многих, достаточно, чтобы включить его в состав «русского мира» со всеми вытекающими. Наконец, есть и «стратегические соображения». Главной целью РФ было и остается восстановление контроля над странами Балтии, которых прежде всего надо отрезать от союзников по НАТО. На суше РФ готовится перерезать Сувалкский коридор — узкую полоску земли между Польшей и Литвой. Или между Беларусью и собственной Калининградской областью — тут уже все зависит от точки зрения. Другое дело — перекрыть возможность доставки военной помощи по морю. Как уверены эксперты, захват шведского острова Готланд и Аландских островов, принадлежащих Финляндии, как раз и позволит РФ перекрыть Балтийское море и отрезать Литву, Латвию и Эстонию от союзников. При этом ни Швеция, ни Финляндия не входят в НАТО и не могут рассчитывать, что за них в любом случае вступятся союзники.

Растет напряженность и в Арктике, где уже открыто заговорили об опасности силовой перекройки границ. В обнародованной недавно новой арктической стратегии Пентагона прямо указывается: если раньше Россия следовала международному праву при определении арктических границ, то теперь «Россия в одностороннем порядке может принять решение установить эти границы, если процедуры окажутся не в их пользу». Как бы речь об арктическом шельфе, но по меньшей мере не исключено и другое. Стремление Москвы, с одной стороны, максимально повысить роль Севморпути как транспортной артерии между Дальним Востоком и Европой, а с другой, сохранить над ним свой полный контроль, может подтолкнуть Москву к «решительным мерам» по установлению своего контроля еще над всей «цепочкой» не замерзающих благодаря Гольфстриму портов европейской Арктики. У нее здесь есть по крайней мере одна такая гавань — Мурманск, «столица Заполярья», но вряд ли есть необходимость объяснять разницу между наличием своего незамерзающего порта и полным контролем над всеми его собратьями, включая и те, что находятся на севере Норвегии. На этом фоне «двойное толкование» получает не только «можем повторить» применительно к Петсамо-Киркенесской операции, но и то, что аэропорт Мурманска был назван в честь Николая II. С объективной оценкой его исторической роли пусть россияне разбираются сами и решают, учитывать ли здесь расстрел мирной манифестации перед Зимним дворцом, вошедший в историю как «Кровавое воскресенье», или же только церковную канонизацию монарха. Но все дело в том, что в своем полном титуле, где перечисляются все земли, которыми владела на тот момент Российская Империя, Николай II именовался не только «царем Грузинским», «государем Туркестанским» и «великим князем Финляндским», но и «наследником Норвежским». Норвегия в состав России никогда не входила, но заполучить ее пытались. Первый раз — еще по итогам наполеоновских войн, когда Данию лишили прав на Норвегию. Не получилось — страну передали Швеции. В 1905 году, когда Норвегия добилась независимости от Швеции, напомнить о российских претензиях попытался уже Николай II, но тоже без особого успеха. И если теперь на фоне российской «игры мускулами» в Арктике именем «наследника Норвежского» Николая II назван аэропорт Мурманска, расположенного у самой границы с Норвегией, это менее всего похоже на совпадение.

Но самое главное, в отличие от середины девяностых и даже конца нулевых, теперь на севере Европы не заблуждаются насчет истинных намерений Москвы. А нейтральные Швеция и Финляндия расширяют свое сотрудничество с НАТО. Во всяком случае, в те же дни, когда жители коммуны Тэбю растерянно протирали глаза, увидев над зданием муниципалитета флаг СССР, в акватории Балтийского моря проходили учения НАТО BALTOPS 2019. Причем официальный представитель альянса Оана Лунгеску прямо заявила, что «обстановка в области безопасности в регионе ухудшилась после незаконной аннексии Россией Крыма».

Осталось только, чтобы в европейских столицах поняли: силовая перекройка границ началась не с Крыма, а с Карабаха. И не просто поняли, а сделали выводы и приняли давно назревшие политические решения. Чтобы завтра чужой флаг над своим муниципалитетом уже не подняли очередные «зеленые человечки» или «вежливые люди»

Нурани, политический обозреватель

Minval.az