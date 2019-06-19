Суд в Грузии постановил освободить азербайджанского активиста Автандила Мамедова под денежный залог в три тысячи лари (1200 долларов) на трехмесячный период разбирательства по запросу Баку об экстрадиции оппозиционера.

Об этом сообщили сегодня близкие Автандила Мамедова. По их информации, которую передает «Грузия Online», он будет отпущен на свободу сразу после внесения денежного залога.

Активиста задержали 17 июня в городе Марнеули, расположенном в 45 км от Тбилиси и населенном преимущественно этническими азербайджанцами. По данным МВД Грузии, азербайджанская сторона объявила активиста в розыск через «красный циркуляр» Интерпола.

После задержания в ведомстве отметили, что Мамедов пока еще находится в Грузии, однако, может быть отправлен в Азербайджан после прохождения процедуры экстрадиции.

Minval.az