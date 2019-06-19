Делегация России во главе с руководителем Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зариной Догузовой находится с визитом в Азербайджане. Цель визита – участие в 110-й сессии Исполнительного совета Всемирной туристской организацией ООН (ЮНВТО), подписание соглашения о проведении в сентябре этого года в Санкт-Петербурге 23-ей Генеральной ассамблеи ЮНВТО, а также налаживание сотрудничества с азербайджанскими коллегами. О том, как развиваются отношения между Азербайджаном и Россией в туристической сфере, Зарина Догузова рассказала изданию «Москва-Баку».

— Я первый раз побывала в Баку, к огромному сожалению для меня. Баку очень красивый город, теперь я точно буду и по работе и без повода вновь сюда возвращаться. Вчера познакомились со своими азербайджанскими коллегами, договорились обменяться опытом, помогать друг другу. Огромное им спасибо за готовность так плотно с нами работать и сотрудничать. Мы также обсудили рост взаимных туристических потоков. Я уверена, что в ближайшие годы нам будет что «предъявить» по этой части. Сейчас статистика говорит о том, что из Азербайджана в Россию приезжает чуть больше туристов, чем из РФ в вашу страну. Я считаю, нашим странам точно есть над чем поработать. Гораздо больше граждан Азербайджана должны посетить Россию, так же, как россияне должны увидеть красоту Азербайджана, насладиться его столицей — Баку. Туризм имеет огромное значение с точки зрения гуманитарного и социального плана. Совершенно замечательно и здорово, когда люди из разных стран ездят друг к другу, узнают разные культуры, традиции, проникаются симпатией к другому народу, стране. Поэтому мы намерены укреплять сотрудничество с Азербайджаном. Я человек новый в туризме, пока только налаживаю контакты. Думаю, что через несколько лет мы сможем похвастаться более внушительными цифрами в сфере туризма, как с нашей, так и с азербайджанской стороны.

Minval.az