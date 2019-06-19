Решение карабахской проблемы тесно связано с решением проблемы беженцев. Об этом на заявил руководитель так называемой «Ассамблеи азербайджанских армян» Григорий Айвазян.

По его словам, кроме политической стороны вопроса, Армения должна также заниматься решением социальных проблем беженцев из Азербайджана, составляющих 12% всего населения страны, которые живут в плохих условиях и не имеют никаких социальных гарантий.

«Все это говорится на протяжении 30 лет, но проблема так и не решена. И настало время, чтобы ею начали заниматься не дилетанты, которые пытаются нажиться, а профессионалы. Кроме того, считаем необходимым наличие в Правительстве Министерства информации и пропаганды», — заключил Айвазян.

Minval.az