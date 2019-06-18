Редакция журнала UAM — бортового издания авиакомпании «Уральские авиалинии» — извинилась за провокацию против территориальной целостности Азербайджана, допущенную в июньском номере.

Как передаёт Report, соответствующее заявление было распространено пресс-службой авиакомпании.

«Редакция журнала UAM (бортовое издание авиакомпании «Уральские авиалинии») и авиакомпания «Уральские авиалинии» приносят извинения за неточность, допущенную в рекламном макете одного из рекламодателей в №117/2019″, — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что тираж июньского номера журнала с данным рекламным макетом изъят с рейсов, а контракт с рекламодателем расторгнут.

Напомним, что на заглавной странице журнала была размещена реклама под названием «Вертолётные туры по солнечной Армении». В рекламе Нагорный Карабах был указан в качестве территории Армении. Помимо этого, сообщалось об организации вертолётных туров на оккупированные территории.

Minval.az