Вчера грузинские правоохранители задержали в Марнеули (регион Квемо Картли) гражданина Азербайджана Автандила Мамедова, имя которого значится в циркуляре Интерпола. Об этом информирует пресс-служба МВД Грузии.

В Азербайджане Мамедов обвиняется в мошенничестве и был объявлен в международный розыск в связи с попыткой скрыться от правосудия.

Как уточнили правоохранители, теперь задержанного поместят в изолятор временного содержания Квемо Картли до того, как окончательно решится его судьба. Дело в том. что ранее Мамедов обратился с заявлением о международной защите. После прохождения всех процедур ему было отказано в запросе из-за отсутствия основания. Соискатель убежища обжаловал данное решение в суде, и по данному вопросу по сей день ведется судебный процесс.

В МВД объясняют, что до завершения процедур Мамедов в Грузии считается соискателем убежища, и экстрадировать или выдворять его по закону нельзя до завершения рассмотрения его дела.

Minval.az