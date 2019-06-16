Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новгородской области, в Демянском районе ведомство добилось признания брака местной жительницы с иностранцем недействительным.

Так, в ходе проверки исполнения законодательства о правовом положении иностранных граждан было установлено, что в марте 2016 года между жительницей Демянского района и гражданином Республики Азербайджан был заключен брак. Однако, как оказалось, супруги никогда не жили вместе, не занимались общим хозяйством и не заводили детей. Более того, было установлено, что за фиктивный брак россиянка получила вознаграждение в размере пяти тысяч рублей.

Прокурор через суд потребовал признать брак недействительным. Судья согласился с этими требованиями. Запись о регистрации брака будет аннулирована.

Minval.az