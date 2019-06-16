В официальном печатном издании российской авиакомпании «Уральские авиалинии» — журнале UAM — была допущена провокация против территориальной целостности Азербайджана.

Как передаёт Report, на заглавной странице журнала размещена реклама под названием «Вертолётные туры по солнечной Армении». В рекламе Нагорный Карабах указан в качестве территории Армении. Помимо этого, сообщается об организации вертолётных туров на оккупированные территории.

Отметим, что «Уральские авиалинии» тесно сотрудничают и с Азербайджаном и осуществляют регулярные рейсы в города Баку, Гянджа и Лянкяран.

Minval.az