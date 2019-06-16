В Москве азербайджанцы провели акцию перед Арбитражным судом в знак поддержки находящегося в заключении блогера Фуада Аббасова.
Как передаёт Report, участники акции держали в руках фотографии азербайджанского блогера.
Один из основателей Национально-культурной автономии азербайджанцев в России Рамиз Микайылов рассказал о цели акции.
«Наша цель — донести до общественности нашу позицию по поводу заключения в России азербайджанского журналиста. Мы требуем экстрадиции Фуада Аббасова в Азербайджан», — заявил Р.Микайылов.
Отметим, что суд города Химки Московской области вынес решение о депортации Ф.Аббасова из России в Азербайджан. По поводу данного решения была подана апелляция в Московский областной суд. Однако суд отклонил апелляцию.
В данный момент Ф.Аббасов содержится в пункте для мигрантов в городе Королёв Московской области и ожидает депортации. Хотя он дважды приобретал билет за свой счёт, блогера до сих пор не депортировали в Азербайджан.