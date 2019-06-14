Рустам Ахмедов оглы Рахимов — студент второго курса Белорусской государственной академии авиации. 12 ноября 2018 года он привел друзей на встречу с 21-летним слесарем Алексеем Кривошеем. Произошла драка, и, по заключению следствия, Рахимов убил Кривошея ножом.

Как пишет белорусский интернет-портал nn.by, драка произошла из-за девушки: Алексей начал встречаться с 18-летней студенткой академии авиации. Ранее она была девушкой Рустама, и чувства у того еще не остыли: Рахимов писал девушке, звонил, угрожал. Кривошей встречался с ним, выяснял отношения, но безрезультатно.

12 ноября 2018 года соперники встретились снова. Каждый привел с собой друзей. Алексей — двоих, Рустам, как говорили, человек восемь. Кривошей не боялся встречи, тем более что ранее служил в ВДВ. Но во время драки Рахимов ударил Кривошея ножом в живот.

Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось. Алексей умер.

Рахимова взяли под стражу. 13 июня в суде Заводского района Минска начался процесс по уголовному делу. Рустама обвиняют в убийстве, ему грозит от 6 до 15 лет заключения.

Родители Рахимова на процесс приехать не смогли. На процессе присутствует первый секретарь азербайджанского посольства Джавид Ибаев.

В начале заседания Рустам попросил переводчика. Судья Олег Коляда удовлетворил просьбу.

Сам Рустам неплохо разговаривает по-русски, но материалы дела ему на всякий случай дублировал переводчик.

Представительница районной прокуратуры Марина Лапоухова зачитала обвинение: Рахимов был пьян и намеревался убить Алексея Кривошея. Во время драки Рустам ударил его ножом «в область живота слева». Это и стало причиной смерти.

Рахимов вину не признал.

Minval.az