В воинской части войск химической защиты проведены тактико-специальные учения по действиям батальона в ходе наступательной операции.

Как сообщает МО АР, основной целью учений стала организация взаимодействия подразделений, а также совершенствование практических навыков и умений личного состава, в том числе повышение его морально-психологической выносливости при выполнении заданий.

В ходе учений подразделения провели химическую разведку, определили виды отравляющих веществ и границы зараженной местности, а также выполнили другие задачи.

На тактико-специальных учениях личный состав продемонстрировал высокую боеспособность.

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