Скончавшаяся сегодня супруга второго президента Азербайджана Абульфаза Эльчибея Халима Алиева страдала онкологическим заболеванием. Об этом АПА сообщил брат Х.Алиевой Мирмохсун Махмудов.

По его словам, 67-летняя вдова экс-президента поехала в Турцию для лечения и операции.

В свою очередь зять покойных супругов Агиль Самедбейли отметил, что состояние здоровья Алиевой внезапно ухудшилось вчера.

Он отметил, что женщина была сразу же доставлена в больницу района Силиври в Стамбуле: «Сегодня она скончалась в реанимационном отделении».

По словам А.Самедбейли, пока неизвестно, когда тело покойной будет доставлено в Баку: «Мы сами сейчас находимся в шоке».

Minval.az